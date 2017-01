Asamblea Nacional aprobó acuerdo sobre “necesaria vigencia” del derecho de los venezolanos al voto

@AsambleaVE

La Asamblea Nacional aprobó en la sesión de este jueves, 19 de enero, un acuerdo sobre el derecho de los venezolanos a votar.

El presidente del Parlamento, Julio Borges, informó que el próximo lunes 23 de enero “invitamos al país a que nos acompañe a ir a la sede del CNE y que podamos llevar lo que esta Asamblea aprobó el día de hoy para que sean fijadas las elecciones.

Juan Guaidó, diputado por la MUD, inició el debate afirmando que se deben “dirimir los problemas contándonos con el voto. No podemos elegir lo más básico en Venezuela, y nos quieren elegir a quienes nos gobiernen. No solo es el derecho al voto, es el respeto a los poderes públicos, ¿cómo se respeta el derecho a elegir cuando todos los gobernadores están elegidos a dedo?.

Reprochó que el presidente Nicolás Maduro “no tiene palabra para respetar la Constitución. Es un hombre que tiene a Venezuela en dictadura. Maduro ya no ejerce como gobernante sino como dictador. Es la hora de rescatar el derecho al voto”.

Guaidó Indicó que el Parlamento debe rescatar el derecho al voto. “La oportunidad es el próximo 23 de enero. No hacen elecciones solo por cobardía”.

Tomás Guanipa, diputado por la MUD indicó que la principal tarea de la Asamblea Nacional es recuperar el derecho al voto. “Este no es un debate menor y lamentamos que la bancada del madurismo no haya querido estar hoy para darle la cara al pueblo. El tema de votar no es un tema más, sino es el gran reto que tenemos los venezolanos con el futuro del país”.

Recordó que en diciembre del 2016 debieron realizarse las elecciones de gobernadores. “El gobierno no quiso por miedo, porque sabían que el pueblo iba a sacar a todos esos gobernadores corruptos. Vamos a lograr que haya elecciones, el 23 de enero tenemos que recordarle al gobierno que tenemos derecho a votar rescatar el voto es la primera tarea de la Asamblea”.

Guanipa afirmó que el gobierno “tiene miedo a los venezolanos. Tenemos la obligación como Asamblea Nacional de salir a defender nuestro derecho a recobrar el hilo constitucional y salir a votar”.

El diputado por la MUD, Virgilio Ferrer lamentó que diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) se hayan retirado de la sesión. “Ante la situación de salud y económica de Venezuela, ante la crisis, lo que impera en la democracia son las elecciones. El oficialismo no entiende que el pueblo es el que decide. Desde la Guajira a Santa Elena de Uairén, Venezuela votará”.

Vía Panorama/www.diariorwpublica.com