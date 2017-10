Blyde: Ganar las regionales significa negociar salida pacífica del Gobierno

El jefe de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Gerardo Blyde, informó este martes que si la oposición gana la mayoría de las gobernaciones en las elecciones regionales el próximo 15 de octubre les da mayor poder y les facilita “negociar una salida pacífica del Gobierno”.

Durante una rueda de prensa en el Conservatorio de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró que no reconocen al Consejo Nacional Electoral (CNE); sin embargo, señaló que ir a regionales es la única forma de “de reconquistar del valor de voto, pero si no se ejerce no existe”.

Por otra parte, Blyde informó que recibió información de que el CNE no realizará las sustituciones de los candidatos postulados a las gobernaciones de los 23 estados del país. En ese sentido, aclaró que según el artículo 63 de la Ley de Procesos Electorales, se facultan sustituciones de tarjetas hasta 10 días antes de la elección, por lo que expresó que todavía se pueden realizar hasta el día 5 de octubre.

Por otra parte, el jefe de campaña de la Unidad indicó que la oposición estaba preparada para para cualquier ilegalidad de la entidad, por lo tanto anunció que desplegaran una campaña para llamar a la gente a votar y recordar cómo deben elegir en la oferta electoral del 15 de octubre, para evitar que se generen votos nulos.

Igualmente, detalló que seguirán contando con el apoyo de la comunidad internacional, puesto que muchos países legitimaron a la Asamblea Nacional (AN) como el único organismo elegido por 14 millones de venezolanos.

Vía NAD/www.diariorepublica.com