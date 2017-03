Cabello: Almagro está apoyando a la oposición para generar un golpe de estado en Venezuela

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, expreso este martes que el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “está absolutamente vendido a los intereses del imperialismo, es un lacayo“

“Almagro está total y absolutamente vendido a los intereses del imperialismo, es un lacayo (…) a el no le importa nada, nosotros salimos para que el mundo sepa que Venezuela se respeta, que aquí hay un pueblo digno y nos vamos a rendir ante nada”.

Cabello destacó que la Organización de Estados Americanos (OEA) , está en desuso, “se muestra claramente como la estupidez de un organismo como la OEA sea capaz de tutelar a otros países, los organismos no están para tutelar a otros países (…) están para ayudarlos“, afirmó.

“Hoy Almagro y algunos países de la región apoyan a la oposición para que den un golpe de Estado en Venezuela (…) nos van a encontrar de frente”.

Cabello lamentó que algunos diputados de la oposición estén en Washington exigiendo la intervención del país.

“Ellos esperan que sea la OEA que les haga el trabajo que ellos no han podido hacer aquí en Venezuela. son tan ineptos, tan incapaces, que no han podido derrocar un gobierno que tiene sólidas bases populares”.

“Venezuela no es un país que negocia su libertad y su soberanía”

En este sentido, el dirigente del Psuv indicó que Venezuela no es país que negocia su libertad y su soberanía: “Hoy los que nos agreden es un grupo de países que tienen más problemas que nosotros. Esos son los que hoy convocan a una reunión ilegal.Como el canciller de Mexico, ese país sufre una ola de violencia en la que desaparecen a los estudiantes y encuentran fosas comunes, estos políticos se toman atribuciones que no les competen.”

Cabello señaló que el gobierno de Venezuela se mantiene de pie, y no cae en “infames presiones”, de esos países: “Los que están detrás de las amenazas a nuestro país, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes están utilizando a Luis Almagro para gestar un golpe de estado contra Venezuela”

“La OEA debió haber desparecido hace años, no es una instancia equilibrada, se ha convertido en un instrumento para someter a los pueblos y sus gobiernos. Venezuela levanta su voz para contra las acciones de la Organización de Estados Americanos, para luchar ante cualquier forma de imperialismo”, advirtió el Primer Vicepresidente del PSUV.

Los opositores son “traidores a la patria”

El dirigente denunció que la oposición venezolana esta integrada por un grupo de “traidores” que su juicio deben ser tratados como enemigos: “Cuando la patria esta en peligro a causa de las acciones de políticos que buscan protagonismo y no el bien del pueblo, estos serán catalogados como enemigos, por que no respetan la Constitución”, advirtió.

Cabello señaló que el Gobierno se está rigiendo bajo la Carta Marga, en su artículo 7, establece que:”Es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico”, es decir todas los ciudadanos y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a está constitución. Es la voluntad del pueblo expresada en leyes, dijo.

“La Asamblea Nacional engaña al pueblo”

En este contexto, indicó que los diputados de la Asamblea Nacional no tienen una salida a través de los votos:” Son traidores y venden a su patria, no les importa el pueblo si el sus interés personales. No entienden que la intervención de la OEA a través de la Carta Democrática no es una medida para sacar al gobierno del presidente Maduro, sino para amenazar al pueblo”,asevero Cabello.

Vía N24/www.diariorepublica.com