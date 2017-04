Cabello: Derecha no tiene ovarios para decir que está dando un golpe de Estado

El diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acusó a la oposición de dar un golpe de Estado al Gobierno nacional, este martes, en una marcha desarrollada desde Falcón en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

“La derecha no tiene ovarios para decir que están dando un golpe de Estado”, dijo Cabello refiriéndose a las protestas convocadas por la MUD en abril.

“En el marco de la Constitución, la derecha no podría entregar a Venezuela a los gringos, no podrían privatizar Pdvsa, pero con un golpe de Estado sí. No podrían eliminar al Tribunal Supremo de Justicia. Hay que decirles a los indecisos que ésos que están ahí pueden quemar preescolares, son capaces de asaltar los locales de Pdval y Mercal”, añadió.

“Las fuerzas revolucionarias nos vamos a la calle a la contraofensiva revolucionaria (…) Vamos al contraataque revolucionario, vamos a la batalla. El Chavismo, el pueblo en la calle, se declara en rebelión popular, en revolución, para decirle al facismo que ya basta”

Destacó: “No hay cordura en la derecha, sólo hay espacio para la locura. Tomemos las decisiones exactas, tomemos el contraataque para liquidar al enemigo. Los esperamos (oposición) dónde ustedes quieran”.

