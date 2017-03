Cabello: Se fueron por tercera vez a la OEA y les volvimos a dar una pela

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello aseveró que por tercera vez el Gobierno venezolano demostró que nuestra nación lucha por mantener la paz y la soberanía del territorio. Además, rechazó la solicitud del secretario general de la OEA de activar la Carta Democrática.

Durante su intervención, Cabello señaló: “No nos arrodillamos ante nadie, no importa como se llame”.

“El señor Luis Almagro tiene una obsesión y un odio contra nuestro país, una envidia que siempre le tuvo al comandante Chávez y ahora le tiene a Nicolás Maduro”, dijo el también parlamentario.

Cabello reiteró su rechazo a la conducta injerencista del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como la postura de algunos miembros del organismo, quienes pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela: “Este señor empeñado con los lacayos de este país, traidores a la patria llegaron a solicitar la intervención de nuestra patria“.

“Destruyen todo y no les importa nada, así actúa el imperialismo en todas sus formas y sus aliados en el mundo (…) se fueron por tercera vez a la OEA a solicitar la activación de la Carta Democrática y le volvimos a dar una pela (…) Esas derrotas la oposición trata de convertirla en victoria, se caen a mentira ellos mismos”, refirió Cabello.

“Países que están muy preocupados por nosotros, en México han matado a más de 100 periodistas, pero ellos están preocupados por nosotros (…) Lograron que nuestro pueblo este cada vez más unido, el tema de la patria no es nada más de los chavistas“, continuó el parlamentario.

En este sentido, expresó que la oposición debe darse cuenta de los efectos negativos que podría traer a nuestra nación la intervención extranjera en asuntos internos: “Ojalá existiera en la oposición alguien racional que dijera -es absurdo lo que se esta pidiendo ¿cómo voy a pedirle a otros países que invadan a mi patria?- son unos traidores (…) El que nos quiera ayudar lo primero que tiene que hacer es respetar a esta patria, esa es la primera ayuda”.

“Todo traidor a la patria será tratado como enemigo cuando aquí venga alguien y sancione este país“, acotó Cabello.

Para finalizar, ratificó que tras celebrar el triunfo en la OEA, la República Bolivariana de Venezuela es libre, soberana e independiente.

Caso Odebrecht

En otro orden de ideas, Diosdado Cabello hizo referencia a la nueva campaña internacional emprendida en su contra, donde se le acusa de haber recibido sobornos en Brasil con la empresa Odebrecht.

Asimismo, pidió presentar al menos una prueba a quienes lo acusan para presentarse ante un tribunal a ejercer su derecho a la defensa: “Yo digo, si tienen una pruebita preséntenla y yo recojo mi vaina y me voy y me presento en un tribunal. No les exijo nada a ellos porque no tienen moral. Ellos se alegran, ‘ay mira lo que dijo tal persona’, ¡bien bolsas que son! Una pruebita chiquitica… búscala pues Miguel Henrique”, retó.

De igual forma afirmó que quienes se dedican a crear estas matrices de opinión terminan creyendo sus propias mentiras, sin embargo, se dice “curados de estos inventos”: “Lo importante es que tengamos la plena consciencia y que jamás y nunca caigamos en una cosa de esas, a las que ellos si están acostumbrados”.

“Montan una campaña por Twitter y no sé qué. Así le cayeron encima a Tareck (El Aissami), así al que se asome le dan ¿por qué? Porque les duele, porque ellos saben que nosotros no nos vamos a rendir (…) Y les voy a decir algo con esa campaña, maldición de burro mocho no llega al cielo”, aseveró.

