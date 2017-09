Canciller chileno será mediador entre el gobierno y la oposición venezolana

En una entrevista dada al diario La Tercera de Chile, el Canciller Heraldo Muñoz, corroboró su participación como mediador entre gobierno y oposición, y aseguró que “Chile está disponible”.

“Se lo he consultado a la presidenta Bachelet, en distintos momentos, y ella ha dicho que Chile estaría disponible si se presenta esta situación. Así que nuestra respuesta es favorable, en tanto esta sea una negociación efectiva y no sea una dilación y no sea simplemente una escenografía para la galería”,dijo Muñoz ante la invitación realizada por ambos bandos políticos venezolanos.

El Canciller chileno aseguró que la invitación le habría llegado el jueves 14 de septiembre, de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el Canciller de la República, Jorge Arreaza.Chile pasará a conformar el grupo de 4 países compuesto por México, Bolivia y Nicaragua que participarán en el proceso de negociación que lleva a cabo gobierno y oposición.

“Serán los propios venezolanos los que deberán llegar a un acuerdo, que implique el restablecimiento del orden democrático, la liberación de los detenidos por motivos políticos, que se respeten las facultades de la Asamblea Nacional y que se establezca claramente un calendario electoral. La salida tiene que ser electoral, pacífica, política”, resaltó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com