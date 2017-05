Canciller responsabilizó a los Alcaldes Freddy Guevara y Ramón Muchacho de apoyar grupos violentos en protestas

Delcy Rodríguez, canciller de la República, señaló este viernes 5 de mayo a varios alcaldes opositores de liderar supuestos grupos violentos dentro de las protestas que se han realizados los últimos días.

“Quería brevemente mostrar las manifestaciones violentas que hay en nuestro país, quiero mostrar representantes y líderes opositores que dirigen a los violentos y no es lo que corresponde para un líder político, indistintamente de la disidencia que pretenda manifestar”.

Durante una reunión con la comunidad internacional, Rodríguez acusó al diputado Freddy Guevara y al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, de alentar a los protestantes “Tenemos también las imágenes de un alto dirigente, el diputado Freddy Guevara, alentando a los violentos, ese no es el comportamiento responsable que debe tener un líder político en pro de la paz, en pro del respeto a las leyes de un país. El líder aupando a los encapuchados”.

Sobre Ramón Muchacho dijo “Un alcalde de un municipio donde está concentrada la violencia, estas imágenes no están presentes en todo el territorio de Venezuela. Vemos al alcalde marchando al lado de los violentos y encapuchados, esa no es la responsabilidad de un alcalde, no son sus deberes”.

