Capriles afirma que la oposición tiene la posibilidad de ganar la mayoría de las gobernaciones

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, informó que según un estudio de opinión realizado por la encuestadora Datanalisis, el cual concluyó el 22 de septiembre, refleja que el 80 % de los venezolanos está dispuesto a votar en las elecciones regionales el próximo 15 de octubre.

“Los niveles de participación para elegir a los gobernadores el 15 de octubre indican que 4.7% está poco dispuesto, 10.9 puntos no está dispuesto, 43.8 está dispuesto, 35.4% muy dispuesto y 5.2% no sabe, no responde. Es decir que los que no están con la intención de ir a votar representa el 15.6%, mientras que los que si van a ejercer su derecho al voto son casi el 80%, es decir que son niveles de participación altos. Sin embargo, el muy dispuesto tiene que seguir subiendo”, dijo.

Sobre la intención del voto en las elecciones de gobernadores, el también líder de la Unidad nacional indicó que el 44.7 % pueblo venezolano estaría dispuesto a votar por los candidatos de la oposición, mientras que 21.1 % lo haría por los del oficialismo, lo que representa una diferencia de 23.6 puntos entre la candidatura de la Unidad con los del “madurismo”.

“Si votamos, está diferencia se incrementaría. La participación es la clave para ganar. Tenemos la posibilidad de obtener el triunfo en la mayoría de las gobernaciones del país. Por eso este gobierno no quiere que usted vote. Lo que más desea Maduro es que el pueblo que quiere cambio no salga a votar el 15 de octubre. Ellos prenderán velas, velones a lo que creen para que la gente no salga a votar. Mi recomendación es que salgan y voten, que no les den el gusto; el voto es su derecho y las regionales son legales, porque están establecidas en la Constitución”, expresó.

Sobre el tema de las sustituciones de los candidatos, las cuales fueron suspendidas por el Consejo Nacional Electoral, Capriles aseguró que dicha estrategia, ordenada por el Gobierno nacional, tiene como fin incentivar la abstención de los venezolanos.

“La ley dice que 10 días antes de las elecciones se pueden hacer las sustituciones de un candidato. Sin embargo, esta gente descarada, con toda la intención de que no vaya la gente a votar, se manda la última con el CNE. Ante esta acción irregular e ilegal y en esa línea, para que no haya voto nulo, recomiendo que ubique la cara del candidato en la tarjeta que lo apoya y oprima allí, para evitar que ese CNE, que lleva adelante una campaña anti electoral, se salga con la suya”, explicó.

Por último, exhortó al pueblo venezolano a ejercer su derecho en el venidero proceso electoral. “En Venezuela No hay ambiente de elecciones, este es un procero electoral atropellado. Las gobernaciones son muy importantes. Los que creemos en la descentralización, sabemos que son muy importante. En algunos estados, las gobernaciones son el principal empleador de las entidades, también son impulsores de los servicios de salud, de educación, todo dependen del Gobierno regional”.

