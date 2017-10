Capriles: Hay que reinventar la unidad

“Lo de ayer es una oportunidad única e histórica, de que nosotros vayamos hacia algo nuevo, hacia una reorganización, (…) sin guabineo, sin excusas, porque no hay justificación a lo ocurrido de ayer (…) porque o usted tiene principios o no los tiene”, expresó el ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles sobre la juramentación de los cuatro gobernadores de Acción Democrática ante la Asamblea Nacional Constituyente.

A través del Periscope, el dirigente de Primero Justicia indicó el malestar dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Todos dentro de la unidad no tenemos la misma visión (…) ayer quedo demostrado (…) lo de ayer no fue una sorpresa, a los que hoy están dando excusas (…)

El dirigente de Primero Justicia dijo: “Al diputado Ramos Allup no venga a lavarse las manos (…) en el partido Acción Democrática (…) no se mueve un lápiz sin que el señor Ramos Allup se entere (…) ya basta de estar mintiéndole a la gente”.

Agregó: “Los cuatro gobernadores están en una situación compleja y difícil, pero ellos tienen unos lineamientos, unas ordenes”

“Yo no se qué va a pasar, no tengo claro que pasara en el futuro (…) lo que sí le puedo decir que para alcanzar ese futuro, tenemos que jugar con las cartas transparente (…) Maduro lo que sí ha intentado es buscar su oposición que lo reconozca, que lo legitime, que le haga su juego (…) Maduro finalmente encontró su oposición roja rojita”, manifestó Capriles.

El ex gobernador del estado Miranda más temprano de este martes 24 de octubre pidió a Acción Democrática que “No vengan ahora con expulsiones ficticias” a propósito de las sanciones por parte del partido de la ‘tolda blanca’ sobre los cuatro gobernadores que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Yo prefiero 1 día oscuro a 100 días grises” reiteró.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com