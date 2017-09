Capriles llega al Zulia para respaldar candidatura de Guanipa a la gobernación

El gobernador de estado Miranda arribó este lunes a Maracaibo para respaldar la candidatura de Juan Pablo Guanipa a la gobernación del Zulia.

“No perdamos el foco la gran responsabilidad es rescatar la democracia (…) darle la oportunidad a Venezuela de recuperar la economía, la producción, el progreso”, expresó Guanipa.

Añadió que este domingo cambiará la política del Zulia, por lo que invitó a los ciudadanos a participar en las primarias del 10 -S de 7 am a 5 pm.

“Nos complace que un compañero de lucha como Capriles nos respalde, juntos vamos por un cambio en Venezuela”, sentenció Guanipa.

Por su parte el mandatario mirando criticó que hasta el momento no se conozca fecha precisa para el proceso de electoral. “El gobierno no quiere que el pueblo se exprese, es el colmo que hasta ahora no haya un cronograma claro”.

Agregó que las elecciones regionales están en la constitución y que por ello hay que defender el voto a pesar de la desmotivación. “No fue que se negocio la calle por unas elecciones, reconozco que hubo un bajón por la intensidad que tuvo, pero estamos ante una lucha totalmente desigual, decidamos con el voto, es muy importante la participación”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com