Capriles sobre declaraciones del Papa: No estamos dispuestos a un ‘diálogo Zapatero’

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, rechazó este sábado 29 de abril, durante la vigilia convocada por el movimiento estudiantil en la Plaza Bolívar de Chacao para honrar a los venezolanos que perdieron la vida durante las protestas realizadas en abril, las declaraciones del papa Francisco sobre el diálogo en Venezuela y señalar que la oposición está dividida.

Aseguró que todos los venezolanos quieren dialogar, pero no “con un diálogo Zapatero”, refiriéndose al expresidente del Gobierno español que ha venido participando como facilitador en el proceso.

“El Papa habla de la oposición dividida y no es verdad, habla como si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un ‘diálogo Zapatero”, expresó al ser consultado por los medios.

Capriles afirmó que en Venezuela ha habido un “autogolpe” que ha dejado como saldo de 30 venezolanos muertos, cientos de heridos y más 1.000 detenciones arbitrarias.

“Es importante que tenga claro que después del autogolpe han asesinado a más 30 venezolanos, cientos de heridos, 1.400 detenciones arbitrarias, la propia fiscal reconoce la ruptura del hilo constitucional y la no existencia del debido proceso en la mayoría de los casos”, señaló el también excandidato presidencial.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com