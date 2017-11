Chuo Torrealba afirma que disolución de la MUD se programó desde filas opositoras

El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, afirmó que la disolución de esta coalición de partidos políticos se programó desde las propias filas opositoras.

“Aquí se programa la disolución de la MUD desde adentro, a la MUD no la pudo derrotar (Nicolás) Maduro; a la MUD la implosionaron desde adentro unos tipos creyeron que la existencia de la MUD como paraguas impedía el crecimiento de su franquicia”, manifestó en el programa de Con la Luz, moderado por la periodista Luz Mely Reyes y transmitido vía Periscope por Efecto Cocuyo.

El dirigente señaló que fue por este motivo que eliminaron la secretaría ejecutiva y la vocería única de la coalición. “La vocería pasó de ser clara y coherente a ser azarosa”, aseveró.

En su opinión, solo con la reagrupación de la coalición, la oposición tiene oportunidad de ganar las elecciones presidenciales, por lo que aconsejó someter la hoja de ruta de cada partido a primarias y que sean los venezolanos quienes decidan el nuevo liderazgo político.

La MUD se dividió en la AN

La fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad (MUD) en la Asamblea Nacional (AN), se dividió este martes, luego que Richard Blanco, diputad por Alianza Bravo Pueblo (ABP) anunció la creaciónde una fracción aparte.

Blanco informó sobre la agrupación de 13 parlamentarios que adoptó como nombre: “16 de julio” que estará presidida por él, mientras que Dinorah Hernández será la sub jefa.

Aunque aclaró que “de ninguna manera” los miembros de esta fracción se separan de la Unidad, la división se concreta, porque el jefe de la fracción de la MUD es Stalin González.

“Esta nueva fracción nació para hacer respetar el plebiscito (del 16 de julio), el mismo que fue ordenado desde esta AN y que más de siete millones seiscientas mil personas, le dieron un mandato a seguir”, afirmó Blanco. Por otra parte, Luis Florido ratificó que la MUD no asistirá a la reunión prevista para este miércoles en República Dominicana, para el reinicio del diálogo, porque el Gobierno no ha aprobado la asistencia de los cancilleres.

Vía NAD/www.diariorepublica.com