“Chuo” Torrealba: ajuste y reorganización de la MUD debe hacerse a puertas abiertas

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró este jueves, durante una entrevista en Capitolio TV, que en la coalición política sí se debe hacer un ajuste y una reorganización pero no a puerta cerrada sino abiertas al país.

En tal sentido, manifestó que la MUD debe ser dotada con tres aspectos: dirección colectiva, relación fluida y estable con todos los sectores y que la vocería y conducción estén en manos de los actores políticos.

“Hay que revisarnos a lo interno para iniciar el 2017 como hay que empezarlo”, señaló al tiempo que la Unidad que necesita Venezuela no es una de egos sino de propósitos. “Tenemos que convertirnos en un instrumento útil y decir cuál es el proceso para hacer posible la reconstrucción nacional”.

Por otra parte, el dirigente opositor resaltó que el cronograma para las primeras semanas de enero es “extremadamente duro y complicado”, el cual a su juicio se debe enfrentar en unidad.

Asimismo, ratificó que hasta que el Gobierno nacional no cumpla los acuerdos la Unidad no volverá a sentarse en la mesa de diálogo. Indicó que el 13 de enero no habrá encuentro entre la oposición y el Ejecutivo, pero desde su punto de vista debería estar la presencia del Vaticano y los mediadores para hacer presión en los pactos.

Vía VF/www.diariorepublica.com