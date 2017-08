Cilia Flores: La justicia llegará a partir de mañana con la ANC

La constituyente, Cilia Flores, aseguró este miércoles que “la justicia llegará a partir de mañana” con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asegurando que quienes “hayan atentado contra el pueblo venezolano” se deben “preparar”.

“La ANC es el cambio para que este país pueda recobrar el orden, acá se acabó el delito”, comentó.

Aseguró que la ANC “retumba” en el mundo, pues explicó que a nivel internacional “se mantienen con los ojos abiertos”.

De igual forma comentó sobre la llegada “nuevamente” del partido oficialista al Palacio Federal Legislativo.

“Llegó el lindo amanecer con una Asamblea Nacional Constituyente, y mañana con Hugo Chávez Frías, con Simón Bolívar con sus retratos que fueron sacados del Palacio Federal Legislativo, llegaremos nuevamente con el pueblo y diremos aquí está el pueblo de Chávez, el pueblo que no se rinde, el pueblo que se rebeló”, dijo.

Por otra parte se refirió a la oposición venezolana, comentando que la misma no entiende lo que pasó el pasado 30 de julio. “Todavía estarán locos, viendo que pasó, no entienden qué pasó porque no entienden el pueblo”, comentó.

