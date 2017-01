CNE arrancará con la renovación de partidos políticos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) prepara el proceso de renovación de los partidos políticos, que deberán legitimarse al no haber obtenido el 1% de la votación nacional en las parlamentarias de 2015 (aproximadamente 143.000 votos).

Sesenta y dos organizaciones políticas quedaron bajo esta condición y 58 de ellas manifestaron ante el ente la disposición de someterse al mecanismo.

Según fuentes del CNE, los rectores ya tienen listo y estarían por anunciar en los próximos días el inicio del procedimiento de la renovación de las nóminas que se hará en todas las Oficinas Regionales Electorales, con la estampa de la firma y huella de los militantes de cada tolda.

De acuerdo al artículo 10 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones Públicas, la nómina de los integrantes del partido será en número no inferior al 0,5% de la población inscrita en el Registro Electoral de la entidad, debe llevar nombres y apellidos, edad, domicilio y cédula de identidad.

Hasta abril de 2016 el padrón electoral estaba en 19.465.638 electores, es decir, que las toldas deben captar a un mínimo de 97.328 militantes.

Éste proceso se hará entre enero y febrero, pero para los partidos más pequeños puede hacerse cuesta arriba.

Jesús Gutiérrez, secretario general nacional de Unidos para Venezuela, señaló que introducirán una solicitud ante el CNE para que se reconsidere tal medida.

“Más de 25 organizaciones de las 58 que cumplieron el primer paso para la renovación el año pasado, le harán una solicitud al CNE para que se declare extemporánea ésta renovación, se invoca que se declare así porque la ley dice que tendrá que hacerse dentro del primer año del periodo constitucional en curso. Ya hay opiniones y jurisprudencia de la Sala Electoral del TSJ de que el referente es el voto lista parlamentario de 2015. Si tenemos que elevar la solicitud a la Sala Electoral o Constitucional del Tribunal la elevaremos, porque es dentro del primer año del periodo y ya vamos por el segundo año”, explicó Gutiérrez.

Ciertamente, el artículo 25 del texto legislativo determina que los partidos nacionales “renovarán en el curso del año en que comience cada período constitucional su nómina de inscritos (…) para su constitución”.

Juan Barreto, presidente de Redes, afirmó que pareciera que hubiera sectores interesados en que muchos partidos no puedan legalizarse debido a lo complejo del procedimiento.

“Si a la MUD, que son 23 organizaciones, le costó recolectar el 1% para el referendo y la muestra llegó dañada, al punto que tribunales de la República impugnaron el proceso, imagínate partidos pequeños como UPV, NCR, CRV, recoger firmas. Luego, eso de imponer captahuellas y que la gente tenga que ir a los CNE, eso es difícil. Pareciera que hay un interés para que no existan los partidos, lo que va en contra de la Constitución y las leyes”, reconoció el exalcalde mayor de Caracas.

Barreto agregó que el proceso niega la participación de las minorías y que Redes irá a la legitimación pero “sin esperanzas”. “Vamos a hacerlo pero lo haremos denunciando la ‘jugarreta”.

“Imagínate partidos como el PCV que tiene 83 años y que forma parte de la historia política de Venezuela, lo pones a recoger firmas. El PCV tiene ganada su legitimidad y su derecho a participar, como lo tiene Acción Democrática y nosotros que somos una corriente comunera. No me puedes sostener que yo para hacer valer mi voz y representación tengo que tener un porcentaje de gente”, añadió Barreto.

El PCV dijo en noviembre que no iría a la renovación. “El PCV funcionó, funciona y funcionará aunque no tenga Registro Electoral, porque nosotros no nacimos en una elección, si no tuviéramos tarjeta, si nos cerraran todos los canales igualmente funcionaremos”, enfatizó en ese entonces Pedro Euse, del buró político nacional.

Otro que alzó la voz y que pertenece a las toldas minoritarias es Omar Ávila, secretario general de Unidad Visión Venezuela: “El proceso como está planteado es ilegal, vamos a agotar la vía jurídica en las instancias del país e internacionales. No estamos ilegales como lo plantea el CNE”, sostuvo Ávila, quien representa a uno de los partidos de la MUD que no presentó tarjeta propia porque tuvieron una “Única”, la de la manito de la Unidad.

“Es ilógico que se le diga en estos momentos a la gente que vaya a firmar por un partido cuando estamos en la crisis que estamos, cuando a la gente si no la mata la inseguridad, la mata la falta de medicinas. Otra cosa es ser simpatizante y otra militante, y el CNE a través de esto que quiere implementar quiere que todos se conviertan en militantes”, manifestó Ávila.

El CNE debe informar vía prensa nacional sobre los requisitos y el proceso a seguir por las toldas para la renovación.

Posteriormente, el Consejo se fijó el plazo de entre febrero y marzo para que quienes estén interesados en escoger a candidatos por primarias hagan la solicitud formal ante el organismo en esta fecha.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com