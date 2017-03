Concejal expulsado del Psuv: En el gobierno se asume que si haces críticas eres opositor o traidor

Sergio Sánchez, concejal del estado Aragua y expulsado del partido Psuv, aseguró este jueves 2 de marzo que, dentro del partido, si un miembro critica algún movimiento o señala algo que no esté funcionando “inmediatamente es señalado de opositor o traidor”.

“¿Por qué somos chavistas? Bueno porque estamos de acuerdo con la educación gratuita, la salud, que este sea un país soberano, sea un país eficiente pero no estamos de acuerdo con el bipartidismo, no estamos de acuerdo con las imposiciones, no estamos de acuerdo con la corrupción, no estamos de acuerdo con la ineficiencia. Ahora, que hagamos está crítica, no significa que estamos con la oposición, que es un poco el dilema que te colocan cuando haces crítica: si lo haces eres un opositor o traidor y si señalas algo bueno eres un gobiernero”.

Durante su participación en el programa Primera Página de Globovisión, Sánchez indicó lo difícil que es hacer críticas para los miembros del Psuv “Yo creo que el Psuv es muy complicado hacer críticas internas. Yo transité todo el camino con pruebas de irregularidades, con elementos para que se realizara y no se nos escuchó ni a nosotros ni a cientos de personas”.

“Creo que hay gente dentro del partido, incluso en la dirección nacional, que están consientes de esta situación de irregularidades y que están pugnando porque esto cambie, pero también hay una cantidad de intereses que impiden que esto ocurra. El problema central es que el partido se subordinó a la burocracia central del Estado, especialmente alcaldes, gobernadores y luego, cuando tu vas a hacer una crítica, no estás criticando al gobernador solamente si no estás criticando al partido y ahí se confunden los roles”.

Manifestó su desacuerdo con la legitimización de partidos impuesta por el Consejo Nacional Electoral “El tema de la democracia participativa es un elemento central del chavismo, estoy en desacuerdo con las normas que puso el CNE para obligar a los partidos pequeños a que se legalicen, yo creo que eso es un error táctico, es un error conceptual y desvirtúa el programa central de la esencia del chavismo, nos va a generar muchos conflictos internos”.

Afirmó que el gobierno ha perdido el apoyo de la mayoría de los venezolanos “Nosotros debemos reconocer los errores que se están cometiendo y volver a ganarnos a esa gran mayoría. En este momento la mayoría no está apoyando al gobierno, eso es una realidad reconocida por el gobierno, Elías Jaua lo mencionó en una reunión del partido, el gobierno no goza del apoyo de la mayoría electoralmente hablando”.

No está de acuerdo con la implementación del Carné de la Patria “Cualquier política que polarice, que fragmente, como sucede con el caso del Carné de la Patria, no favorece al gobierno. Si estás en una situación de desventaja, no puedes polarizar, estás obligado a conciliar, a reconocer errores”.