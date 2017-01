Como ya se vislumbraba en la última semana, ayer no se realizó la cuarta reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición, un signo de que las conversaciones iniciadas el pasado 30 de octubre se “enfriaron” por las tensiones surgidas por mutuas acusaciones de incumplimiento de acuerdos.

Y aunque el jueves pasado se conoció que en las próximas horas llegarían al país los facilitadores del diálogo, ayer no hubo reunión. Se estima que los actores que fungen como mediadores —Unasur, el Vaticano y los expresidentes de Panamá, República Dominicana y España— se reúnan por separado con el Gobierno y con la oposición, para sondear la posibilidad del nuevo encuentro.

Mientras tanto, ayer se pronunciaron la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en una dirección similar: solicitar un “nuevo formato” para continuar con los acercamientos.

“Apoyamos al diálogo con un nuevo formato, metodología, y nuevos objetivos, con el compromiso que las partes cumplan con los acuerdos perentoriamente”, expresó el presidente de la CEV, monseñor Diego Padrón, quien leyó la Exhortación Jesucristo Luz y Camino para Venezuela, en rueda de prensa, en la que solicitó al Gobierno nacional que acepte la ayuda humanitaria para atender el desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Asimismo, pidió que sean liberados los denominados presos políticos, y en casos donde haya presunta responsabilidad de delitos, los acusados sean juzgados en libertad como lo establece del Código Procesal Penal. Por otra parte, la CEV exhortó a la ciudadanía a tomar acción en busca de hallar soluciones a la actual situación del país.

Este planteamiento coincidió con la declaración de la oposición. El secretario de la Mesa de la Unidad, Jesús “Chúo” Torrealba, dijo ayer que los mediadores deben venir a verificar ‘in situ’ lo que ocurre en el país, “para diseñar nuevo formato de diálogo, aunque hoy (ayer) no hay reunión de diálogo, los demócratas seguimos comprometidos con el mecanismo”.

Resaltó que por la falta de acuerdos la coalición no ve condiciones para reunirse. “No hay cita pero hay que trabajar, no podemos irnos de vacaciones, que se cumplan acuerdos. Lo dijimos, era obvio el proceso de deterioro de la crisis venezolana, se trata de trabajar ya para retomar el proceso”.

“Además, el gobierno tuvo mala idea de retirar billetes de 100 generando una convulsión social, todo eso ocurrio del 6 de diciembre hasta el 13 de enero; no tiene sentido una reunión gobierno-oposición para hoy, no va haber hoy (ayer) interlocución Gobierno-Unidad ese es un hecho”. “Hoy (este viernes) estaba prevista sesión diálogo, pero no tiene sentido reunirse con quien incumple su palabra”.

El diputado Henry Ramos Allup le ratificó al diplomático Roy Chaderton, en un encuentro informal, registrado en un video publicado por el periodista Vladimir Villegas en su cuenta en Twitter, que la oposición “no se sentará” en la mesa de diálogo. Le recordó que el Gobierno Nacional “tiene que cumplir” con los acuerdos.

Por su parte, Chaderton le pidió que “pensaran” lo que representan simbólicamente “los señores que nos están ayudando, todos vienen de países que sufrieron horrores, invasiones, guerras civiles”.

También desde el Gobierno, el representante en la mesa, el alcalde Jorge Rodríguez señaló que “la mesa de diálogo ha contribuido a que sea la paz la que se instale en el encrespado ambiente político que hemos tenido gracias a las actuaciones y gracias a las acciones

Henri Falcón, gobernador del estado Lara, y miembro de las mesas, piensa que si por un lado se habla de sostener mesas de diálogo y por el otro se convoca un Comando Antigolpe y además se ven signos de persecución durante su ejecución, “eso no contribuye en muy poco a la resolución de la situación económica”.