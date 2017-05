Constituyentista Eustoquio Contreras: La Constitución de 1999 no hay que cambiarla, solo se debe cumplir

El constituyente del frente bolivariano alternativo, diputado a la Asamblea Nacional, abogado con magíster en ciencias políticas, Eustoquio Contreras, indicó este martes que está en desacuerdo con la convocatoria a Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro firmada el pasado lunes en consejo de ministros.

“La Constitución de 1999 no hay que cambiarla, se debe cumplir por ende no estoy de acuerdo en refundar la república (…) se va a cambiar una constitución chavista por otra”, recalcó Contreras en el programa A Tiempo de Unión Radio.

“Yo esperaba un procedimiento como lo realizó el ex presidente Hugo Chávez, quien consultó al soberano para una asamblea constituyente (…) el presidente tiene la potestad de convocar a un referéndum consultivo para preguntar si esta de acuerdo o no para que esta constitución chavista sea modificada” manifestó el diputado.

“El presidente Maduro y quienes lo seguimos estamos convencido que tenemos los votos suficientes para ganar la mayoría de esa constituyente, por qué no convocamos elecciones regionales, también las ganaríamos, esta interrogante no la he podido despejar (…) si se busca un camino distinto pondrían en riesgo la constitución del fallecido presidente Hugo Chávez y el poder en si” enfatizó.

Vía NAD/www.diariorepublica.com