Defensor del pueblo: Alguna gente quería que aquí hubiese un baño de sangre

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró este lunes 3 de abril que no son momentos para el extremismo ni para que pedir que otros países “ocupe” Venezuela y sentenció que “alguna gente quería que aquí hubiese un baño de sangre”.

“No es el momento del radicalismo, no son momentos para la violencia, el extremismo, no son momentos para pedir que la bota militar extranjera ocupe nuestra patria como ocurrió y ha ocurrido en naciones hermanas del Medio Oriente, con los baños de sangre que aún persiste durante décadas como ocurrió en Libia, Irak, Afganistán, Siria. No es eso lo que queremos para nuestro país, por lo tanto yo saludo que los pesos y los contra pesos que la constitución establecen hayan funcionado porque si no hubiese democracia, explícame tú, ¿cómo curre lo que ocurrió? Lo que pasa, me da la impresión que alguna gente quería que aquí hubiese un baño de sangre, que aquí se hubiese impuesto efectivamente una intervención violenta que hubiese significado un golpe a la democracia producto de una ocupación militar extranjera. Yo hago un llamado de reflexión, los asuntos que deben discutirlos los venezolanos y resolverlos los venezolanos”, expresó Saab durante entrevista Con Amorin trasmitido por Venezolana de Televisión.