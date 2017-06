Defensor del pueblo: “Leopoldo no tiene signos de haber sido torturado”

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, explicó este miércoles, que el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, recluido en la cárcel de Ramo Verde, no corre ningún riesgo de salud “se constató su buen estado de salud física, y eso quedó en el acta defensorial”.

“Él emitió una serie de vamos a decir, solicitudes que fueron elevadas al director del penal, y así trabaja la defensoría del pueblo”, dijo.

Con respecto a las denuncias que circularon por las redes sociales, de que López “estaba siendo torturado”, el Defensor aseguró “por las redes se dijo que él estaba salvajemente torturado, que estaba herido físicamente, vuelvo y te repito, constató la Defensoría del Pueblo, y quedó levantado en un acta que el ciudadano Leopoldo López, no tiene signos de haber sido como se dijo, salvajemente torturado, no, no, nada de eso”.

“Nosotros actuamos a petición de los familiares, es decir, la Defensoría del Pueblo tiene contactos como debe ser con abogados, con familiares de todos los privados de libertad, y en función de ello actuamos, sin ningún tipo de discriminación”, aseveró Saab.

Asimismo, el Defensor del Pueblo reafirmó su posición en relación a la medida sustitutiva de libertad para Leopoldo López: “Yo he dicho que si estamos de acuerdo, la Defensoría del Pueblo está de acuerdo que él pudiera ser objeto de una medida sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad, en este caso que él pueda ser enviado a su casa. Ahora bien, eso es una medida de la Defensoría del Pueblo que en su momento podrá ser debatida (…)”.

