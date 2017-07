Delcy Rodríguez calificó como una burla la quema de los cuadernos de la consulta opositora

La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, destacó este lunes que el Plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizada ayer domingo no es jurídicamente válida. “No se pueden burlar de Venezuela, me pareció fuerte que quemaran los cuadernos, no hay contraloría interna”.

“Todo hecho de violencia es lamentable y repudiable, es penoso que la oposición genere violencia y muerte, y ese es el mensaje del simulacro, no más violencia, hoy seguimos desplegados con el Comando Zamora 200 en campaña, no nos vamos a detener”, acotó.

La excanciller manifestó que hay una mayoría política que no quiere violencia, y reiteró que el presidente Nicolás Maduro insistió en retomar el diálogo.

“La dirigencia opositora no da lectura a lo que ocurrió ayer, seguirá en el camino de la destrucción, cuando veíamos las llamas de los cuadernos y después decían que iba a auditar, ¿Van auditar cenizas? es una burla a sus seguidores, la oposición que acudió quiere una decisión, hago un llamado a la seriedad, Venezuela reclama algo distinto que pueda superar sus problemas”.

Rodríguez consideró que la Unión Europa no puede desconocer el proceso constituyente. “No es quien para desconocer un proceso interno de Venezuela, no es un Pacto de Punto Fijo, sino de las mayorías nacionales”, finalizó.

Vía N24/www.diariorepublica.com