Delcy Rodríguez: En Venezuela no se ha reprimido, se ha contenido la violencia

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, afirmó este martes 18 de abril que Venezuela “jamás se va a dejar intervenir”.

“No podemos aceptar este tipo de violaciones sistemáticas que lo único que pretende es la intervención de Venezuela. Nuestra posición es muy firme y hacemos un llamado a la reflexión. ¿Por qué no condenan la violencia de la oposición venezolana?”, indicó la canciller en el programa Con Amorín por VTV.

Destacó que en Venezuela se ha contenido la violencia, “no se ha reprimido”. “Es indudable que hay una posición de doble estándar, de la parcialización política, la selectividad política, no condenan la violencia que ejerce la dirigencia opositora en Venezuela, promoviendo destrozos, sufrimiento, terror y angustia en la población y llaman a que en Venezuela no se reprima por parte de las fuerzas de seguridad ciudadana, pero en Venezuela no se ha reprimido, se ha contenido la violencia”.

También cuestionó que “las manifestaciones públicas que se dan en Argentina contra Macri, en BrasIl contra Temer, que son manifestaciones realemente pacíficas, que no tienen las características de la violencia extremista que hemos visto estos últimos días en Venezuela, sí son reprimidas violentamente”.

Sobre el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro dijo que “tiene una obsesión hacia Venezuela, por cumplir el mandato que sus amos imperiales le han dictado, cuando analizas los dos adefesios de informe sobre Venezuela, te das cuenta que el plan contempla un proceso de intervención y tutelaje”:

En cuanto a la solicitud de once países de garantizar el derecho a la manifestación pacífica en el país dijo que “en esa lista de gobierno hay muchos que no tienen moral para referirse a Venezuela y hablar de la democracia de nuestro país(…) Venezuela es el único que puede exhibir una democracia participativa. Lo más preocupante es el doble estándar para señalar la violencia”.

Explicó que quien puede pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, es el presidente Nicolás Maduro. “La carta es una histeria de estas personas y países que quieren desesperadamente la intervención de Venezuela. El que puede pedir la aplicación de la carta es el gobierno, el presidente Maduro (…) aquí estamos en el mundo al revés(…) la derecha opositora en venezuela es una derecha apátrida”.

