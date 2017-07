Delcy Rodríguez: Hay candidatos de oposición de base en la Constituyente

Este miércoles 26 de julio, la ex Canciller de la República y candidata a la ANC, Delcy Rodríguez, respondió en entrevista televisiva que hay candidaturas de oposición de base que decidieron participar en la Asamblea Nacional Constituyente.

“Hay candidatos de la oposición de base que está participando, no la cúpula, pero sí hay candidatos de oposición. Venezuela necesita de una oposición responsable, que no imponga cierre de avenidas, que no imponga la violencia, que no llame al odio, Venezuela necesita ir a un proceso de re equilibrio político’, expresó en entrevista.

Indicó que espera una amplia participación en la Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de este domingo. “Nuestra meta está por encima” respondió al ser consultado sobre si pueden sacar más de siete millones de votos como fue el resultado de la consulta popular en contra de la ANC del domingo 16 de julio.

A continuación la entrevista transmitida en Venevisión

Vía Panorama/www.diariorepublica.com