Delcy Rodríguez nombrada presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente

Cerca de las 12:20 minutos del mediodía de este viernes 4 de agosto comenzó el ingreso al Salón Elíptico del Parlamento venezolano de los 545 asambleístas electos tras la convocatoria a Asamblea Constituyente Nacional hecha el pasado 1 de mayo por el presidente Nicolás Maduro.

Al frente de la multitud que ingresó al Palacio Federal Legislativo, y sosteniendo un cuadro con los rostros del Libertador Simón Bolívar y el expresidente Hugo Chávez, se ubicaron Cilia Flores, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. En la primera hilera también se veía a Aristóbulo Istúriz e Iris Varela.

A las afueras del Parlamento se aglomeró un nutrido grupo de oficialistas que fue convocado a acompañar la ceremonia desde las adyacencias.

En su campaña a la Constituyente Cabello prometió que el chavismo retornaría al Parlamento los cuadros de Chávez que fueron sacados por los diputados de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 mediante votación popular.

Fernando Soto Rojas, el mayor de los constituyentes electos, abrió la ceremonia. Dando lectura a su discurso, dijo que la ANC se instalará y el imperialismo no ha podido detener la marcha. “Le temen al veredicto del pueblo”, expresó al recordar que la oposición declinó postularse a la elección realizada el pasado domingo 30 de julio.

“La finalidad esencial de esta Asamblea Constituyente (…) es liberar a la nación de la opresión de la burguesía”, manifestó. “Basta de guarimbas terroristas”, exclamó.

Seguido a la lectura de Soto Rojas se entonó el Himno Nacional en la voz del fallecido Chávez.

El párroco Numa Molina bendijo la instalación de la ANC. “Muchos dirán qué viene a bendecir este, los que me adversan, hoy vengo a bendecir a un pueblo que se volcó este 30 de julio (…) venimos a pedir la paz”, expresó el sacerdote oficialista.

Diosdado Cabello, fue el segundo asambleísta, después de Soto Rojas, en tomar la palabra. “Uno ve aquí al pueblo, uno ve aquí a Chávez, al que salió a votar, ese pueblo glorioso al que le rendimos honores (…) los enemigos de la paz no la quieren, los que abrazan el terrorismo”.

Cabello fue el encargado de presentar la propuesta de la directiva de la ANC en la que figuró el nombre de la excanciller Delcy Rodríguez propuesta presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. En la primera vicepresidencia fue propuesto Aristóbulo Istúriz y en la segunda vicepresidencia fue propuesto Isaías Rodríguez.

Rodríguez juró como presidenta ante un emotivo Soto Rojas. Vestida de rojo y sonriente, levantó su mano para asumir la presidencia del órgano con poderes supraconstitucionales.

En sus primeras palabras como presidenta de la ANC dijo que llegaron con los cuadros de Bolívar y Chávez, “llegamos hecho pueblo constituyente originario”.

La presidenta de la ANC hizo un repaso por los gobierno anteriores y se refirió a los hechos de violencia registrados durante los últimos cuatro meses. “Vimos horribles crímenes de odio, vimos como incendiaban a seres humanos (…) esta derecha fascistas que hoy pretende derrocar a la revolución cuando fueron gobierno no fueron distintos, fueron más dictadores (…) son violadores masivos de derechos humanos”, expresó.

Envió un mensaje al gobierno de Estados Unidos. “Imperio salvaje y bárbaro no te meras con Venezuela que Venezuela jamás desmayará ni se entregará”.

“A esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático se impondrá la justicia (…) A la comunidad internacional, no se equivoquen con Venezuela (…) Los venezolanos resolveremos nuestra crisis entre venezolanos”, subrayó.

“Llegó la Constituyente con su poder prelipotenciario a sanar a Venezuela de las heridas de la guerra económica (…) Nos hemos instalado y tenemos el poder para combatir la guerra económica”, dijo.

“Empezaremos a actuar desde mañana, no se sorprendan, porque llegó el poder constituyente”, exclamó.

“A los que no creían en la C aquí tienen nuestra mano firme y extendida al diálogo nacional (…) gobernaremos para todos ustedes y acompañaremos al presidente Maduro a derrotar la guerra que existe sobre Venezuela (…) No está solo presidente, aquí está el pueblo que lo está acompañando”.

Rodríguez anunció que la primera sesión de la ANC será este sábado 5 de agosto a las 10:00 de la mañana en el Salón Elíptico del Parlamento.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com