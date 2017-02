Delcy Rodríguez: Sanciones de EE.UU son groseras

La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este viernes las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU) contra del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, como “groseras”.

En este sentido, la Canciller de la República aseguró que EE.UU intenta aplicar “extraterritorialmente una ley que no nosotros no reconocemos” e indicó que ayer recibieron el apoyo de los países del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).

Durante el acto en conmemoración de los 51 años del Acuerdo de Ginebra de 1966 que se realizó en la Casa Amarilla, Rodríguez señaló que “Venezuela nuevamente ha sido víctima de una acción imperial”.

Vía ElNuevoPaísZ/www.diariorepublica.com