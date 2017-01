Delsa Solórzano: La investigación acerca de la nacionalidad de Maduro sigue avanzando

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, afirmó este viernes que la investigación acerca de la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro continúa, dijo durante su participación en Primera Página de Globovisión.

“Hay una evidencia de que la madre del señor presidente es colombiana, lo que no hay es evidencia de que Nicolás Maduro haya nacido efectivamente en Venezuela y ese proceso de investigación sigue, es decir, el hecho de que hasta ahora no tengamos una respuesta concreta, no significa que se haya cerrado el proceso de investigación, al contrario, ese proceso de investigación sigue y es mucho lo que hay que avanzar todavía en esa materia”.

Comentó sobre los comicios regionales, los cuales deberían ser anunciados en los próximos días por parte del Consejo Nacional Electoral “El derecho al voto es característico de la democracia, no puede pretender el gobierno decir que nosotros no tenemos derecho a votar, este año tiene que haber elecciones de gobernadores porque esas elecciones están vencidas, de hecho tuvieron que realizarse el año pasado, eso lo dice la constitución, nosotros no estamos exigiendo nada que esté fuera del margen de la constitución”.

“El Consejo Nacional Electoral, el año pasado, anunció que este primer semestre se harían unas elecciones de gobernadores y al final de año se harían las de alcalde ¿por qué el CNE va a incumplir su palabra? ¿Por qué el CNE va a violentar la constitución? Nosotros estamos exigiendo que se nos respete nuestro derecho al voto”.

Criticó el Plan Comando Carabobo 2021, al calificar que “es un refrito” de los planes de seguridad, que a su criterio no han logrado disminuir los índices delictivos.

