Diosdado Cabello: “A Leopoldo López no se la hecho nada, están inventando un ‘show”

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, expresó este miércoles 3 de mayo que al dirigente opositor Leopoldo López “no se la he hecho nada”.

Durante la transmisión de Con el Mazo Dando, el también diputado dijo: “Al ‘monstruo’ de Ramo Verde no se la hecho nada, él le hizo a Venezuela (…) Se inventan que a Leopoldo le hicieron no sé qué cosa para montar un show, pero no se acuerdan de los 43 muertos que él ocasionó”.

Cabello soltó la información a propósito de una presunta intoxicación que sufrió el dirigente opositor, y que fue reportada en redes sociales por el periodista Leopoldo Castillo. Añadió que López fue trasladado de Ramo Verde al Hospital Militar “sin signos vitales”.

“Información: traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación”, fue el tuit de Castillo a través de @elcitizen.

Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación. — Leopoldo Castillo (@elcitizen) 4 de mayo de 2017

