Diosdado Cabello advierte que falsos positivos son usados como arma política contra Venezuela

Este martes el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció la construcción de “falsos positivos” por parte del poder mediático, nacional e internacional, para desprestigiar a Venezuela en la opinión pública mundial.

A través de su usuario en Twitter, Cabello se refirió al caso de la periodista colombiana Claudia Cano, del medio audiovisual Canal 1, quien pagó ocho millones de pesosal exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Edgar Sevilla para montar la falsa matriz de supuestas torturas contra activistas políticos presos, como parte de la campaña de difamación internacional contra el país suramericano.

“Los falsos positivos como forma de hacer política, patrañas para atacar nuestra Patria”, escribió el constituyente en @dcabellor.

De acuerdo con un reportaje divulgado por Telesur este martes, el antiguo efectivo del órgano de inteligencia también debía afirmar que Cabello y el actual director del Sebin, Gustavo GonzálezLópez, estaban vinculados al llamado Cartel de los Soles.

Para cumplir con esos objetivos, Cano y Sevilla sostuvieron contactos por teléfono y un encuentro en la panadería Café Las Delicias de Bogotá, capital colombiana, que quedó en un material audiovisual.

“Obviamente, para que impacte, tienes que hacer énfasis en todo lo malo del sistema… Del gobierno. No me puedes decir en la nota: ‘Mira, pero esto sí lo hace bien’. No, porque entonces estamos (haciendo) énfasis en lo que está haciendo malo el gobierno”, le recordó la periodista al exagente.

