Diosdado Cabello: El reporte que tenemos en todo el territorio nacional es de completa normalidad

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ya ejerció su derecho al voto e informó que el reporte que tienen en todo el territorio nacional “es de completa y absoluta normalidad”.

En ese sentido, destacó que las elecciones han transcurrido de manera cívica y organizada “con mucha movilización del pueblo en un proceso democrático” (…) “Lo que ocurre en Venezuela no ocurre en ningún país del mundo”, aseveró.

Reiteró el llamado a todos los ciudadanos a salir a ejercer su derecho también, “todos a votar, es muy temprano todavía, ojala las condiciones climáticas se mantengan, que la gente salga a votar”.

Aseguró que los seguidores de la revolución no se han opuesto a participar en los comicios, “tienen problemas para ir a cotar aquellos que se debaten entre la violencia”.

Cabello indicó que donde haya algún inconveniente actuarán rápidamente, “tenemos un gran plan de movilización en todo el Estado que está funcionando sin ningún problema”.

“Esperamos que la gente salga a votar, se queden en los centros electorales, esperen los resultados y cuiden los votos”, agregó.

El dirigente resaltó también la labor del Plan República destacando que la Fuerza Armada NacionalBolivariana (FANB) tiene una amplia experiencia en esto en seguridad y resguardo de procesos electorales.

Haciendo referencia al tema de juramentación de los gobernadores electos ante la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que cuando la ANC solicitó el proceso luego de su instalación, fue con la finalidad de garantizar la paz en el país.

De igual manera, calificó como “bufonadas” las declaraciones de dirigentes de la oposición en las que aseguran que de ser electos no se juramentarán ante la Constituyente, “la presidenta de la ANC ha dicho que quien no se juramente no podrá tomar el cargo”, reiteró.

Vía NAD/www.diariorepublica.com