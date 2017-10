Diosdado Cabello encabezó cierre de campaña en Portuguesa

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, encabezó cierre de campaña en el estado Portuguesa durante el acto el también indicó que, “nosotros debemos garantizar que sea una paliza lo que le demos a la oposición el 15 de octubre”.

“El pueblo chavista no debe caer en provocación de nadie, mano segura no se tranca” fueron palabras de Cabello durante su intervención, en donde hizo un llamado a toda la población afirmando que, “nosotros no perseguimos a nadie,no guarimbeamos,no matamos, sólo trabajamos los 7 días de la semana”

Llamó a la unidad perfecta en el estado Portuguesa, para obtener el triunfo perfecto en los próximos comicios a realizar, a su juicio la convocatoria a las elecciones regionales es de la Asamblea Nacional Constituyente.

Pidió a no dejar solo al candidato Rafael Calle, ya que con el gana el pueblo, gana Portuguesa y la Revolución Bolivariana. “Portuguesa ha sido y seguirá siendo vanguardia revolucionaria en Venezuela, ha sido y seguirá siendo un estado rojo-rojito”, manifestó el primer vicepresidente del Psuv.

“No le demos chance a la suerte, al azar, las grandes victorias van acompañadas de grandes resoluciones, y la resolución principal es que en Portuguesa debe ser ratificada la revolución”.

Solicitó a la militancia revolucionaria a corroborar que todos hayan votado.UBCh, CLP deben estar activas.

Vía N24/www.diariorepublica.com