Diosdado Cabello: Hoy hubo un récord de participación histórico en la elección Constituyente

Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, se lamentó este domingo 30 de julio de la poca cobertura que tuvo en los medios de comunicación privados la elección a la Asamblea Nacional Constituyente celebrada este día.

“Nos hubiese gustado que la derecha hubiese puesto sus candidatos, no lo hicieron. Casi todo el país lo ha visto la demostración extraordinaria del pueblo, lamentablemente los medios de comunicación no se percataron lo que ocurrió en Venezuela, el que no lo quiera ver cometería un error histórico”.

Afirmó que la participación de este domingo ha sido un récord, en contraste con la escaza presencia de personas en los centros de votación.

Durante una rueda de prensa del comando Zamora 200, dijo “Nuestro pueblo ha salido en una manifestación hermosa, demostración de amor. Los resultados así lo demuestran, pueblo que salió a pesar de los intentos de hechos de violencia convocados por la derecha de la oposición”.

“Hoy el pueblo ha votado masivamente para blindar la Constitución para que más nunca aparezcan grupos de personas que quieran violarla. Esta Asamblea Nacional Constituyente comienza a trabajar de una vez. Vamos a una fase de contraofensiva, invitamos a todos los venezolanos de cualquier signo político a sumarse a la Asamblea Nacional Constituyente así usted no haya votado”.

La jornada de este domingo estuvo marcada por las protestas en contra de la Constituyente y la muerte de al menos nueve personas.

