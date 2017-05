Diosdado Cabello: Leopoldo López se encuentra en buen estado de salud

Mediante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando en VTV Diosdado Cabello desmintió el estado de salud que se estaba subiendo mediante la red social twitter de Leopoldo López, en el que decía que fue trasladado al Hospital Miliatr por no poseer signos vitales por intoxicación.

Lilian Tintori ✔@liliantintori #URGENTE En este momento voy camino al hospital Militar para pedir ver a Leopoldo

Seguir RCTV.net ✔@RCTVenlinea Ahora…Lilia Tintori y Antonieta Mendoza en La puertas del Hospital Militar.

Sergio Novelli @SergioNovelli Antonieta Mendoza informa: Nos acaba de informar El Cap Rodriguez que Leopoldo no ha ingresado en el hospital. “Nos dirigimos a Ramo Verde”

“Este es un mensaje de fe de vida para mi familia, hoy es 3 de mayo, son las 9:00 de la noche. No entiendo por qué se está solicitando mi fe de vida en este momento. Estoy bien”, expresó López en el video.

Durante la transmisión de Con el Mazo Dando, el también diputado dijo antes: “Al ‘monstruo’ de Ramo Verde no se le ha hecho nada, él le hizo a Venezuela (…) Se inventan que a Leopoldo le hicieron no sé qué cosa para montar un show lindo y bello, pero no se acuerdan de los 43 muertos que él ocasionó”.

“Información: traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación”, fue el tuit de Castillo a través de @elcitizen.

Aquí esta el video de La Fe de Vida de Lepoldo López desde Ramo Verde, mostrada por Diosdado Cabello.

