Diosdado Cabello: No hay manera que la AN pueda declarar abandono de cargo de Maduro

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, afirmó este lunes, 9 de enero, que no hay posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda declarar el abandono de cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Hoy parte de la oposición venezolana pretende desconocer al presidente Maduro bajo una figura de abandono del cargo. No hay forma ni manera que ellos puedan hacer efectiva una posibilidad de abandono de cargo del presidente Maduro , no existe constitucionalmente ni políticamente, en esta Constitución no está por ninguna parte”, declaró el diputado del Parlamento durante la rueda de prensa del Psuv.

“Rechazamos esta situación, Maduro no va a renunciar, Maduro no ha abandonado el cargo ni lo va ha hacer. No hemos reconocido una Asamblea en desacato ni lo vamos a hacer(…) La asamblea sigue en desacato”.

Via Panorama/www.diariorepublica.com