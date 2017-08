Diosdado Cabello sobre hechos en Paramacay: “Aquí no hubo ningún alzamiento militar”

“Lo que ocurrió son mercenarios que les pagaron, un grupo de gente que lo reclutaron, les pagaron, un desertor de la Fuerza Armada que fue expulsado por narcotráfico, por tráfico de influencias, por chantaje”.

De este modo se refirió el constituyentista Diosdado Cabello a los hechos registrados la madrugada de este domingo 6 de agosto en el Fuerte Paramacay, en Naguanagua, estado Carabobo.

A juicio de Cabello, quien ofreció declaraciones este lunes 7 de agosto durante una marcha para respaldar a la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló el 4 de agosto tras la elección del 30 de julio, resulta “triste” que la oposición no haya condenado lo ocurrido en Paramacay.

“Creo que todos esos grupos están alentados por lo que ha venido haciendo la derecha venezolana (…) un grupo de gente ataca a un frente y la derecha no saca ni un solo comunicado donde ellos condenan los hechos de violencia, el ataque a un fuerte militar, los compañeros que están allí tuvieron que reaccionar ante este ataque, cayeron algunos venezolanos, fallecieron en esa acción, pareciera que eso no ocurriera para Venezuela”, dijo.

El dirigente del Psuv descartó que se haya tratado de un “alzamiento militar”. “No hubo en Venezuela ni un solo movimiento. Fue la noticia mundial que ellos quisieron vender, aquí no hubo ningún alzamiento (…) Es la mentira para hacer política”.

Cabelló opinó que “muchos sectores de la derecha terminan despreciándolos por esa forma de hacer política”.

A la oposición le dijo: “Yo le voy a dar una recomendación, no le vamos a cobrar nada, así ocurrió en Libia, así ocurrió en Irak, todos aquellos que han propiciado la violencia, en caso de venir fuerzas extranjeras se convierten en las primeras víctimas de esas fuerzas extranjeras”.

Sobre las elecciones regionales Cabello dijo: “Nuestra gente se va a inscribir en todas las gobernaciones, nosotros si creemos en el régimen electoral, creemos en el CNE”. Descartó que se posterguen las elecciones.

Adelantó que plantearán ante la Comisión de la Justicia y la Verdad que “aquellos que han atentado contra la Constitución no pueden participar en ningún proceso electoral que llame el Estado porque ellos han demostrado con los hechos que no creen en la democracia. No puede ser que te presentes hoy como candidato y mañana te presentes como un golpista, como una persona que no le importa quemar a un ser humano, y luego en otra elección te vuelves a presentar, eso se llama clemencia criminal”.

“La Asamblea Nacional Constituyente puede levantarle la inmunidad parlamentaria a Raimundo y todo el mundo, a cualquier venezolano que viole la Constitución (…) porque la inmunidad no es para violar la ley, no, es para proteger al diputado o al funcionario en los actos donde está haciendo sus funciones en el cargo que tiene, no para quemar una ciudad, no para llamar a la violencia o a provocar actos terroristas, no tiene nada que ver, entonces la Asamblea Nacional Constituyente le levantará la inmunidad parlamentaria se la va a levantar, no le comemos chantaje a nadie”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com