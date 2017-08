Diputada Laidy Gómez: Si no inscribimos candidatos ellos van a inscribir todos los suyos

Laidy Gómez, diputada a la Asamblea Nacional (AN), aseguró este jueves 3 de agosto que Acción Democrática (AD), si participara en las elecciones regionales por considerar que luego de “ver morir infinidad de venezolanos” ellos (gobierno) quieran “calcular la plantilla” electoral.

“AD a través del secretario general del partido fijó una postura y ¿por qué lo hizo?, primera premisa: si nosotros no inscribimos candidatos, en diciembre ellos van a inscribir todos sus candidatos a las elecciones y es posible que entre ellos mismos se roben, pero van a colocar los candidatos que ellos quieran calcular en la plantilla, es posible que en el Táchira se quede Vielma Mora. Otra premisa: si inscribimos candidatos, es posible que esta Asamblea Nacional Constituyente, fallida e ilegal, suspenda las elecciones, pero ya sería una suspensión pero no por dejar el espacio para que nos sigan gobernando y otra es que es posible que la señora Tibisay Lucena diga, ‘Smartmatic ya no nos sirven porque nos describieron la trampa’, todos esos escenarios son posibles. Lo único que no puede ser posible es que nosotros como demócratas que hemos visto morir a infinidad de venezolanos luchando para salir de esta desgracia le hagamos el juego al gobierno y le digamos: sigan ustedes matando que aquí nosotros vamos a seguir de este lado viendo a ver qué hacemos (…) nosotros también tenemos que ponernos las manos en la cabeza y decir: ¿será que necesitamos más muertos para que el Gobierno siga radicalizando y se siga manteniendo en el poder? O ¿será que tenemos que tomar decisiones acertadas y orientar a la población venezolana?”, dijo Gómez.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com