Diputado Mejía anunció que Freddy Guevara se pronunciará este lunes

El diputado de la Asamblea Nacioanl, Juan Andrés Mejía, anunció que el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, actualmente bajo protección en la embajada de Chile, dará a conocer este lunes su postura luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, enviara a la ANC la solicitad de levantar su inmunidad parlamentaria.

“Freddy se va a expresar, a comunicar el día de hoy, probablemente para dar a conocer su postura, cuáles son los planteamientos que hace de aquí en adelante. Jamás va a permitir que sean otros quienes impongan la agenda que debemos continuar nosotros para lograr esos cambios”, informó Mejía durante entrevista a Unión Radio.

Indicó que no es nuevo para Guevara ser “víctima del gobierno. No es nuevo para el que sea víctima de estos señalamientos porque es alguien que no se arrodilla”.

Mejía expresó que “creo que esto no va a terminar aqui, no es el primer caso que la an tiene que padecer de persecusión de alguno de sus miembros(…) en este caso es grave porque no es un diputado cualquiera”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la solicitud de levantar la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional (AN).

El anuncio fue hecho por el vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami. “Acabamos de recibir esta información oficial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, acordó la remisión a la Asamblea Nacional Constituyente, la solicitud para levantar la inmunidad al ciudadano Freddy Guevara y la prohibición de salida del país, por haber cometido varios delitos el flagrancia”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com