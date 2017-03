Diputado Pirela: “hay un interés en la negación de los partidos”

José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, sostuvo este jueves 2 de marzo que condiciones aprobadas por Consejo Nacional Electoral (CNE) para el proceso de validación de los partidos es cuesta arriba pues pareciera que “hay un interés en la negación de los partidos”.

“Inicialmente había hablado de 60 días continuos y terminó aprobando un conjunto de decisiones que son ilegales, antidemocráticas, técnicamente cuesta arriba con lo cual la síntesis es que hay un interés en la negación de los partidos y antidemocrático porque los partidos tengan cualquier cantidad de dificultades para validar. Por ejemplo: en esta ocasión hay 400 y tantas mesas para que un bloque de seis partidos puedan cumplir la cuota del 0.5 en situaciones muy adversas. En el estado Zulia tenemos apenas cinco máquinas para validar 12.000 personas en dos jornadas de siete horas, lo cual es contrario a la doctrina electoral venezolana porque en cuanto a uso establece que las mesas se instalan a las 6 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde, si no hay electores en la calle”, expresó el parlamentario Pirela.

Durante su participación en el programa Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión, el diputado sostuvo que la cantidad de militantes no es importante “la gente sabe que sin partidos políticos no hay democracia, no hay opciones y nosotros hemos recibido del Movimiento Progresista de Venezuela la incorporación solidaria, no se trata de un acto de militancia se trata de formalidad. Nosotros no tenemos el concepto rígido de militancia que tienen otras organizaciones políticas y que eso tenga empatía societaria con la sociedad, nosotros tenemos en el municipio San Francisco más de 2.500 personas que nos sobrarían en la meta que nos hemos planteado y vamos a tener que trasladarlos a otra máquina, porque las dos de San Francisco se congestionarían. Eso se repite en muchas partes del país”.

