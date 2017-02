Diputado Williams Dávila denuncia que su pasaporte fue anulado

El diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, Williams Dávila, denunció este martes, 7 de febrero, que su pasaporte fue anulado.

“Dicen en migración que mi pasaporte está anulado. Me aducen q pasaporte está anulado por pérdida del mismo, yo no lo hice, es el colmo del malandraje. Es una violación más de la Constitución, simplemente no quieren que se denuncie ante el mundo la violación de los derechos humanos en Venezuela”, informó el parlamentario desde su cuenta en Twitter.

Más temprano informó que “estoy en la salida de migración y me dicen que mi pasaporte tiene un error, el mismo cuento y no me dejan pasar. Estoy Saime, están haciendo acta para decirme por qué no puedo salir a cumplir mi función parlamentaria. Nos cobran trabajo internacional”.

Acta en donde indican q el pasaporte en mis manos esta anulado.Solo en #dictadura un documento personal es anulado a petición del regimen pic.twitter.com/BvQwi4g4xt — Williams Dávila (@williamsdavila) 7 de febrero de 2017

Vía Panorama/www.diariorepublica.com