Diputados de Anzoátegui crean bloque político llamado “Alianza por la Dignidad”

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Marco Aurelio Quiñones, informó que seis partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el estado Anzoátegui, conformaron un nuevo bloque político denominado “Alianza por la Dignidad”.

Quiñones expresó que los políticos que presentaron su candidatura para próximos comicios electorales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se rigen por los lineamientos que “pretende imponer” el gobierno nacional. “Como organización política le decimos al país que no, nos vamos a prestar para ese juego”, además el diputado agregó que el gobierno no puede obligar a ningún político a postularse como candidato.

El diputado de la AN, Richard Artigas, dijo que los partidos que integran la Alianza por la Dignidad, no brindan respaldo a los candidatos que optaron por su expulsión de los partidos, “Estos señores no son miembros ni militantes de nuestras filas políticas”, además agregó que se estarán movilizando por el estado Anzoátegui para dar a conocer la creación de la alianza.

Los políticos integrantes de este movimiento es esencial para la promoción de de nuevos enfoques y la “recuperación de Venezuela”.

