Dirigentes de UNT renunciaron a su organización en rechazo a Guanipa y en apoyo a la reelección de Arias Cárdenas

Más de 100 movilizadores de base del partido político Un Nuevo Tiempo en Maracaibo, se desincoporaron de sus filas por estar en desacuerdo con la candidato Juan Pablo Guanipa y públicamente le ofrecieron su apoyo a Francisco Arias Cárdenas para que sea releecto como Gobernador del Zulia, el próximo 15 de octubre cuando se celebren los comicios regionales.

El pronunciamiento de los dirigentes de UNT, fue realizado durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en un reconocido hotel de la ciudad. Allí los partidarios opositores expresaron que Guanipa representa el sectarismo y la destrucción y no beneficiaría en nada a la población zuliana de llegar a la Gobernación.

Al respecto, Yahin Palomares dirigente de la tolda azul en la capital zuliana, expresó que la militancia de UNT en las parroquias Venancio Pulgar, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino y Cacique Mara no apoyará a Juan Pablo Guanipa en las urnas electorales y por ende las encuestas que se han publicado recientemente en los medios de comunicación no son objetivas ni acertadas.

“Nosotros habíamos elegido a nuestra candidata que fue atacada de manera inescrupulosa por Guanipa y eso nos molestó, él es un sectario y la militancia de base de Un Nuevo Tiempo está bastante herida por las actitudes de ese señor que llamó a la violencia y al caos en la ciudad. Por está razón apostamos por la continuidad de Arias Cárdenas quien a pesar de tener una ideología diferente a la nuestra ha dado muestras de inclusión, unidad, apertura y paz”, comentó Palomares.

Por su parte, Omar Aguilar movilizador de la organización política de UNT, afirmó que el candidato de la MUD ha irrespetado a los sectores opositores en las zonas populares con acciones sectarias y de violencia.

“Fuimos golpeados salvajemente el día de las elecciones primarias de la oposición por orden de Guanipa, su principal política es caos y la destrucción, estoy que seguro con el no habrá esperanza en las barriadas. Con Arias todos somos atendidos por igual en las jornadas sociales que realiza la Gobernación en las comunidades”,afirmó Aguilar.

En el marco de la actividad, los dirigentes opositores renunciaron a la filas de UNT y se integraron al partido Alianza para el Cambio, desde donde contribuirán al triunfo electoral de Francisco Arias Cárdenas, a su vez aseguraron que muchos militantes de la MUD rechazan la candidatura de Juan Pablo Guanipa y al momento de ejercer el voto lo harán por el actual Gobernador.

“Y que quede claro que nosotros somos los valientes que nos atrevemos a hablar, hay cientos de movilizadores y líderes de UNT que prefieren no manifestarse publicamente, pero tengan la seguridad que no votarán por Guanipa o estarán de brazos caídos, no vamos a confiar en quien está lleno de odio, sectarismo y destrucción y lleva la violencia a nuestras comunidades, y que afortunadamente si somos beneficiados con todos los programas sociales del Gobernador Arias Cárdenas” finalizaron diciendo.