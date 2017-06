Eduardo Fernández: Magnitud de la crisis que vive Venezuela nos obliga a construir una solución

Eduardo Fernández, presidente del centro de políticas públicas IFEDEC, informó este lunes 26 de junio que ya es hora que los venezolanos convoquemos al “patriotismo” para encontrar la solución a la crisis que vive el país pues a su juicio estamos “al borde de un precipicio”.

“Creo que este es un momento para convocar la inteligencia y el patriotismo de los venezolanos, estamos al borde de un precipicio, ya hay decenas de personas que han fallecido como consecuencia de esta confrontación y es importante de que los venezolanos tomemos conciencia de que en este momento la inteligencia tiene que ayudarnos a encontrar una solución (…) Venezuela es un país que tiene un potencial enorme, todas estas cosas que estamos sufriendo los venezolanos son absolutamente innecesarias, este país podría estar garantizando el bienestar de todas las familiar venezolanas, tenemos los recursos, lo que se necesita es que construyamos entre todos un clima de entendimiento que permita aprovechar las potencialidades de Venezuela, y que la magnitud de la crisis nos obliga a trabajar por construir una solución y que el Gobierno, que es el que tiene la principal responsabilidad por supuesto, tiene que asumir su obligación”, dijo Fernández.

Durante su participación en el programa Vladimir a la 1 de Globovisión, el político sostuvo que la Constituyente “sobre ese tema yo he sido muy coherente toda mi vida, me opuse a la Constituyente anterior porque pensaba que era inconstitucional y que lo que se buscaba era el poder absoluto. Frente a esta convocatoria de la Constituyente, no solamente es que es inconstitucional sino que además, es inconveniente y contraproducente, porque lo que ha hecho es exacerbar la polarización. Algunos voceros del Gobierno dicen que la han convocado como un escenario para el diálogo, lo que han logrado es un resultado exactamente contrario, de modo que, esta maniobra constitucional no les resultó. Qué bueno sería que el Gobierno de repente entrará en razón y dijera: vamos a conversar y por lo menos suspendo la convocatoria a la Constituyente. La convocatoria a la Constituyente es extremadamente peligrosa, yo no me quiero imaginar cómo van a ser estos días hasta llegar a esa fecha y cómo sería esa fecha en el caso que se diera”.

“Lo que los venezolanos queremos, lo que la abrumadora mayoría, lo que yo creo que todos queremos es que este problema se resuelva, nadie está feliz con el problema que se está viviendo en Venezuela y que se resuelva en los términos pacíficos, más constructivos posibles ya demás nos permita recuperar la esperanza, los venezolanos tenemos derechos a recuperar la esperanza en un país mejor”, puntualizó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com