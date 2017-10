El Aissami: El voto de la oposición va a desmentirle al mundo que hay dictadura

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, indicó que en las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo el 15 de octubre, “el voto de la oposición va a desmentirle al mundo que aquí hay dictadura”.

“El proximo domingo son las elecciones para elegir a nuestros gobernadores en toda Venezuela. Con su voto le dirán al mundo que aquí hay democracia. Inclusive, los que nos adversan vayan y voten porque con su voto le dicen no a Julio Borges, le dicen no a las guarimbas, le dicen no a Donald Trump. El voto del 15 de octubre es un voto antiimperialista para rechazar las sanciones Trum-Borges”, agregó.

Señaló que todos los que van a votar el 15 de octubre, lo harán para ratificar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente.

Vía N24/www.diariorepublica.com