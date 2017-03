EN VIDEO: Manuel Rosales invita a la población a recibir los CLAP y el Carnet de la Patria

Manuel Rosales fundador del partido Un Nuevo Tiempo y ex gobernador del Zulia, invitó a todo el pueblo venezolano a sacarse el Carnet de la Patria y a recibir las cajas de los CLAP, ya que a su juicio hay que agarrar todo los beneficios, porque la plata es del “pueblo”.

Durante un acto en el palacio de eventos de la ciudad de Maracaibo donde se reunió con dirigentes de su partido, Rosales se dirigió a las personas que estaban en el lugar manifestándoles que, “Hay dirigentes que le dicen que no agarren la caja.. ¿Cómo no la van agarrar si la necesitan? Hay otros que dicen que no se saquen el carnet de la patria, yo si les digo que se lo saquen porque eso es del pueblo, es del petróleo del pueblo” sentenció.

A continuación el video de sus palabras:

