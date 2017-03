Esta es la reflexión de Vladimir Villegas sobre informe de Luis Almagro

El periodista Vladimir Villegas durante su programa Vladimir a la 1 ofreció su reflexión sobre el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro y el debate de la OEA sobre Venezuela.

“Es inocultable que la realidad venezolana ha traspasado fronteras. Tenemos una confrontación entre poderes, una situación económica bastante dramática, el propio gobierno ha solicitado a las Naciones Unidas apoyo para abastecimiento de medicinas, luego de que se ha hecho este reclamo por parte de la población. Persiste la idea en buena parte de la comunidad internacional de que en Venezuela hay un conflicto político que no ha tenido solución y que tiene que buscarse salidas para que pasemos de la confrontación, a un momento de diálogo político en el que se encuentren alternativas para la solución de estos problemas”, destacó durante su programa.

Villegas sostuvo que ojalá de este debate en el seno de la Organización de Estados Americanos surja el apoyo para que en Venezuela se fomente el diálogo político “que creo que es lo necesario en este país(…) se trata de buscar consensos(…) el dilema no es si se debe apoyar o no una intervención en Venezuela, lo que está planteado en nuestro país es que el mundo nos apoye para que entre venezolanos resolvamos nuestros problemas”.

Destacó que a su juicio la solución en Venezuela no es una intervención. “Habrá quien sueñe con una invasión, otros con una intervención, habrá quien cree que ese es el camino para resolver los problemas en Venezuela. En mi caso no creo en eso creo que no podemos alentar cosas como esas, intervenciones indebidas en asuntos internos de Venezuela ni promover acciones que rayen en la conspiración o estén en contra del espíritu de la Constitución”.

Indicó que el debate que está planteado en Venezuela es cómo se encuentra camino para que se realicen elecciones regionales. “Para que podamos tener una AN en pleno uso de sus facultades que pueda cumplir con sus compromisos, que podamos ver la Amnistía como un mecanismo de reconciliación y que encontremos consenso para resolver los problemas económicos, que son muy severos en nuestro país, eso es lo que esperamos”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com