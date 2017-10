Eveling de Rosales: “Este estado no quedará huérfano”

La alcaldesa de Maracaibo y militante del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT), Eveling de Rosales, durante una entrega de reconocimientos a emprendedores de la ciudad con programas de ayuda en su gestión, informó que en horas de la tarde de este martes se pronunciarán los líderes de la tolda azul para anunciar su decisión definitiva de participar o no en las elecciones municipales y gobernador en la entidad.

“En horas de la tarde las autoridades del partido se pronunciaran, yo no puedo hablar por el partido porque no estoy autorizada aunque soy militante. Lo que si les puedo decir es que este estado no quedará huérfano”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a no caer en el “jueguito del gobierno” de poner a pelear a los partidos políticos.

“Hasta cuando divisiones, hasta cuando seguimos cometiendo errores, la gente lo que quiere saber es quien le va a resolver sus problemas”, acotó.

Vía NAD/www.diariorepublica.com