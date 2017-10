Falcón: Voluntad Popular y Primero Justicia jugaron a nuestra derrota

El gobernador saliente del estado Lara, Henry Falcón, denunció este miércoles que hubo un “complot” de partidos de la oposición que “jugaron a su derrota”.

“Hubo complot de algunos factores políticos de la MUD que jugaron a la derrota”, dijo haciendo referencia específicamente a Voluntad Popular y Primero Justicia.

También mencionó con respecto a las conversaciones que han llevado a cabo con representantes del Ejecutivo, que “quienes de alguna manera han sido promotores de un entendimiento para salvar al país” son criticados y no son convocados a encuentros de la oposición.

Sin embargo, aseguró que “quienes dicen no querer dialogar son los que se sientan permanentemente con ellos (el gobierno)”.

Por otra parte, calificó como negativas las declaraciones de dirigentes de la oposición que han repudiado la juramentación los intentos de diálogo y la juramentación de los cuatro gobernadores opositores ante la ANC.

En el caso de Capriles, quien aseguró que no seguiría en la MUD, lo catalogó como una ‘infantilada’, “por eso mismo no podemos dejar el país en manos de una muchachada que no asume sus errores y se los delega a otro”.

En ese sentido, aclaró que no se está planteando una división de la Unidad, sino una refundación de la alianza opositora.

“La MUD es hoy un ente que tiene mucha debilidades y es necesario replantearse una estructura distinta frente a ese agotamiento” agregó.

“No había otra cosa que hacer”, dijo sobre la juramentación de gobernadores opositores ante la ANC

En otro tema, pronunciándose sobre la juramentación de los gobernadores ante la ANC, aseveró que “no había otra cosa que hacer” y cuestionó si será validada nacional e internacionalmente.

“Si luego de ganar la gobernación con mucho sacrificio ¿cómo van a volver a entregarlas al Gobierno?, no tiene sentido. Dijo que “quienes hemos trabajado en condiciones muy adversas” conocen la situación “y ahora estos gobernadores tiene una responsabilidad frente al pueblo que los eligió deben resolver sus problemas”.

Falcón reiteró su rechazo a quienes han criticado la decisión de los gobernadores de la oposición y recordó que “aquí hubo mucha gente que dijeron que el presidente era ilegítimo porque supuestamente había nacido en otro país” y luego sostuvieron encuentros con el mismo.

Seguidamente señaló al ex gobernador del estado Miranda, “Capriles estuvo en un acto del Gobierno cuando fueron a recibir los recursos” (…) “Es un acto de doble postura. La política de hoy exige responsabilidad y seriedad”.

“Si quien convocó las elecciones fue la propia ANC, en pleno ejercicio de calle aducían frente a la gente que no se podía ir a un proceso electoral porque esas instituciones no tenían credibilidad y a la final muchos terminaron de candidatos”, indicó.

“Mucha gente dijo incluso que no había que ir a elecciones parlamentarias”, afirmó aseverando que en esos discursos descansa la abstención que fue, a su consideración, lo que influyó en los resultados de las pasadas regionales.

El ex gobernador condenó que “cómo es posible que nosotros hemos sido promotores del entendimiento en función de resolver los verdaderos problemas del país y siempre hemos sido atacados”, a lo que respondió “lo hacemos por madurez política”.

“Somos renegados y los que dicen abiertamente que no reconocen el diálogo están ahí sentados y no son capaces de hablarle con la verdad al país” (…) “La política hoy exige verdad, los políticos tienen que acostumbrarse a hablarle con la verdad a la gente no al Twitter”, insistió.

No aceptaría un cargo público del Gobierno

Al ser consultado sobre los rumores de una supuesta propuesta por parte del Gobierno de nombrarlo frente a una embajada, respondió “yo no le aceptaría a este Gobierno ningún cargo público y de esto hicieron una campaña” (…) “Yo tengo un compromiso con el pueblo mayoritario de Venezuela que apuesta por un cambio del país”.

“El gobierno debe aceptar que fracaso el modelo” enfatizó reiterando el llamado a sectores de la oposición “que todos aportemos para que se pueda consolidar una plataforma unitaria”.

