Fanb realizará ejercicio militar el próximo 26 y 27 de agosto

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes 14 de agosto que el próximo 26 y 27 de agosto se realizará un Ejercicio de Soberanía Bolivariana 2017 junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), en todo el territorio nacional.

“He dado al orden al estado mayor superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar los preparativos nacional, para un ejercicio de la unión cívico, será el próximo 26 y 27 de agosto en todo el territorio nacional, vamos a aplicar el 4 por 4, para el plan de Defensa Integral Armada de la patria venezolana. La armada bolivariana, la aviación, la milicia bolivariana, todos los movimientos sociales (…) La operación se llamará Ejercicio Soberanía Bolivariana 2017, la unión cívico-militar. Todos a la calle”, expresó.

Maduro manifestó que todos los que “convocaron a las guarimbas” deben ser presentados ante la Comisón de la Verdad de la Asamblea Nacional Cosntituyente para que “el pueblo vea la justicia”.

“Además de las tareas económicas, están las tareas políticas, ayer y hoy se dieron las inscripciones de los candidatos y candidatas a las elecciones del país (…) Estados Unidos dice que no hay elecciones en Venezuela, y en octubre se harán las elecciones número 22 y todas los partidos de la oposición inscribieron sus candidatos, ¿cómo se llamada eso, dictadura? Todos los partidos políticos de la oposición: Acción Democrática, de Henry Ramos Allup; Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales; Primero Justicia de Capriles y Voluntad Popular de Leopoldo López; todos inscribieron sus candidatos. Quiere decir que reconocen la legitimidad del Consejo Nacional Electoral (…) Así que en octubre tenemos una nueva batalla por la paz, la soberanía y el futuro, desde ya convoco al pueblo de Venezuela a ganar las elecciones de los 23 estados. Hay van a estar los candidatos de Trump y estarán los candidatos de la revolución. Tengo confianza, en octubre tendremos una gran victoria de la dignidad, de la conciencia y paz nacional”

Instó a la Asamblea Nacional Constituyente, a que cite a los “responsables de las guarimbas”, “Estoy de acuerdo a que la Comisión de la Verdad cite, y si no se presentan, le pongan los ganchos y vayan a declarar a todos los que convocaron a la guarimbas. Y se haga en público, trasmitido por radio y televisión para que el pueblo lo vea, justicia. Mucho daño se le hizo a la patria, tienen que responder los que mandaron a quemar, a romper, a matar. Lo hicieron para justificar, la violencia de la guarimbas pretendía generar una guerra civil en el país para justificar una intervención extrajera en Venezuela”.

Aseguró que la oposición recibió un ‘knocout’ el pasado 30 de julio, “Como las amenazas de la MUD, no pudieron detener la Asamblea Constituyente, generaron un record de votación. Hay que verle la cara a más de 8 millones largos que salieron a votar para decir: queremos paz, queremos patria, queremos constituyente (…) El pueblo venezolano le provocó un verdadero ‘knockout’ a la oposición venezolana. Un knockout fulminante, desde el 30 de julio en Venezuela reina la paz. Ahora hay que consolidad la paz en los barrios, en las fabricas, ahora hay que consolidar la paz apoyando las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay consolidad la paz asumiendo las grandes tareas de la Comisión de la Verdad y Justicia”.

“Han pretendido fijarle a Venezuela su agenda, su destino. Primero decretaron que Venezuela se llenara de caos y violencia, para ello tienen una quinta columna aquí, esa quinta columna se llama la oposición Venezuela, la derecha apartida, es la quinta columna del imperialismo norteamericano. Por eso, ellos llenaron de violencia y dolor durante los meses de abril, mayo, julio, julio, cuatro meses de violencia. Más de 100 compatriotas asesinados. Hospitales, escuelas, universidades, sistemas de metro, más de 500 camiones de comida, más de 20 almacenes de los Clap incendiados, compatriotas incendiados vivos por el único delito de ser chavistas. De los 29, 9 fallecieron, 20 quedaron graves. Como se puede llamar eso, ¿oposición democrática?, eso se llama terrorismo burgués. En el último mes, el de julio, decretaron varias veces a huelgas cívicas, no pudieron parar el país, luego convocaron un paro y nadie les hizo caso”, dijo el mandatario.

Maduro, aseguró Venezuela no sigue órdenes del “imperialismo”, “Hoy el pueblo le está empezando a dar la lección a Estados Unidos, otra vez el pueblo levanta su bandera para decir: Venezuela no tiene miedo, Venezuela es la patria de la libertad y de la valentía, que lo vea el mundo, es una patria de paz. Tremenda lección de paz el 30 de julio, el pueblo demostró que es capaz de pasar ríos y montañas (…) Ellos vuelan porque ellos tienen alas de oro, son los magnates del mundo y el imperialismo norteamericano dio una orden y el pueblo venezolano no cumple ordenes del imperialismos, el pueblo de Venezuela es un pueblo libre, cimarrón”.

“La MUD sacó un comunicado miserable, justificando la amenaza de Donald Trump contra Venezuela, no dicen ni una palabra para defender la paz de esta patria llamada Venezuela. Yo le pido a la Comisión de la Verdad, que inicie un proceso contra los que han salido a pedir una intervención militar en Venezuela (…) Con la constituyente vamos a derrotar las amenazas de la intervención militar de Estados Unidos”.

Dijo que Trump debe tener presente que amenazar a Venezuela es amenazar a América Latina, “Amenazó a Venezuela de aplicarle le opción militar, de ocuparla militarmente. Venezuela no puede ser amenazada señor Donald Trump. Quiero agradecer todas las declaraciones de los presidentes, reyes, primeros ministros, cancilleres, que de manera unánime han rechazado las declaraciones guerreristas de Trump. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué el presidente del imperio contra la paz de Venezuela, América Latina y el Caribe?, porque quien se meta con Venezuela se está metiendo con los pueblos del Caribe. ¿Por qué lo hizo? (…) ¿Por qué el jefe del imperio quedó desnudo frente al mundo?, al imperio lo desespera el fracaso de sus fuerzas internas en Venezuela y ante la derrota de la oposición apátrida, han salido ellos mismos sin hipocresías, ante la derrota de la MUD”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com