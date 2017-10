Fidel Madroñero: Si Guanipa no reconoce ANC, entonces no lo reconocemos a él

Este jueves en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se debatió sobre declaratoria del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) donde señaló vacante absoluta en la Gobernación del Zulia que ganó Juan Pablo Guanipa en las elecciones del pasado 15 de octubre.

Guanipa negó con rotundidad el hecho de juramentarse ante la ANC, a pesar de haber aceptado ir a elecciones regionales convocadas por el mismo poder constituyente que él ha desacreditado una y otra vez. El zuliano, a pesar de ser un ‘conocedor’ de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sigue afirmando que subordinarse ante la plenipotenciaria ANC es inconstitucional, aún cuando está claramente establecido en la carta magna en su artículo 349: El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.

ANC desconoce a Guanipa como gobernador

El diputado constituyentista territorial por el municipio Maracaibo, Fidel Madroñero en su derecho de palabra en plenaria de la ANC, enfatizó que Guanipa fue uno de los primeros candidatos en postularse y posteriormente inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en elecciones regionales. ”En términos olímpicos, más rápido que Usain Bolt, el señor (Guanipa) fue a inscribirse al CNE… Después que lo convocamos y participa en el proceso, no nos reconoce y no nos respeta” declaró el constituyentista.

Durante cuatro meses de violencia opositora, Guanipa fue uno de los dirigentes principales que incitó al odio y a actos vandálicos en el Zulia, por sus constantes llamados a la desobediencia, la violencia y el irrespeto a las instituciones. En este sentido, Madroñero declaró: ”Todos los compañeros constituyentes del Zulia fuimos electos con una propuesta política muy clara y es mantener la paz en nuestro estado. ¿Qué hacer? ¿Permitir que con la soberbia y la prepotencia de la oligarquía que él (Guanipa) representa, vuelvan a prender al Zulia por los cuatro costados? No, no lo vamos a permitir porque sería un acto de injusticia a nuestro pueblo.

”No es nuestro propósito linchar ni ética ni moralmente a Guanipa, pero es nuestro compromiso con el Zulia decir la verdad hoy” dijo el constituyentista; a la vez que recordó que el dirigente opositor se puso al frente de un plan que no busca otra cosa que reavivar el escenario violento y desestabilizador, con el único fin de derrocar el gobierno del presidente legítimo Nicolás Maduro, por lo que para la oposición es un ”afán, una ambición de poder” al no reconocer ni siquiera a los que votaron por él. ”No los reconoce porque no reconoce la voluntad popular”.

Finalmente, en la sesión se convocó a elecciones a gobernador en el Estado Zulia y adelanto de las municipales para el mes de diciembre del presente año.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com