Florido: Proceso de negociación internacional no iniciará hasta que el gobierno invite a cancilleres

El Presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, informó este martes 14 de noviembre que el proceso de negociación internacional no podrá iniciar este miércoles 15 de noviembre porque el gobierno no ha invitado a los cancilleres de Bolivia y Nicaragua.

“Nosotros propusimos la pasada semana iniciar el proceso de negociación, la respuesta del gobierno fue que el día 15 iniciaba este proceso. ¿Qué es lo que hemos visto? que no se ha invitado a los cancilleres hasta la fecha, por lo tanto no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto el gobierno no invite a los cancilleres que propuso”, indicó Florido desde la Asamblea Nacional.

Reiteró que el proceso de negociacion internacional “requiere la presencia de los estados que van a conformar este grupo, sin eso no será posible, estamos buiscando una fecha de agenda donde todos puedan concurrir de manera que el proceso inicie y termine con buen pie”.

Adelantó que “en el momento que esto ocurra será un proceso corto, quizás de dos o tres dias a lo sumo”.

El diputado destacó que “cancilleres de distintos países en este caso Chile, México, Paraguay han sido países que han dado una lucha en el marco de la OEA, de la presión internacional a Venezuela para buscar una salida política, pero también la presencia de cancilleres invitados por el gobierno como fue Nicaragua y Bolivia y el país que va a recibir este proceso que es República Dominicana”.

También informó que este martes se abrió el debate para escuchar opinión de los venezolanos sobre el proceso de negociación internacional. “Estamos dispuestos a dar este debate con todos los venezolanos, por eso hoy se abrió este debate y se conformó una comisión que va a escuchar a todos los sectores del país de manera de poder verificar si el camino que estamos recorriendo es el camino adecuado tal cual como lo hemos propuesto”.

