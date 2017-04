Freddy Guevara informó que no fue detenido durante las manifestaciones de este jueves

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aclaró en horas de la tarde de este jueves 6 de abril que no fue detenido durante la marcha que realizó la oposición en Caracas.

“Aclaratoria: no me detuvieron, intentaron fue detener a una persona que estaba a mi lado, pero no sé lo llevaron”, escribió en su cuenta en Twitter, @freddyguevarac.

En redes sociales circuló un video en el que se observa al diputado, cubrir a una persona a su lado para evitar la detención de la misma por parte de efectivos de la GNB.

En horas de la mediodía de este jueves opositores se apostaron en la autopista Francisco Fajardo de Caracas como medida de protesta contra las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Los militantes de la oposición se dirigieron principalmente hasta Altamira desde varios sectores de la ciudad, pero dirigentes como el excandidato presidencial Henrique Capriles pidieron luego movilizarse hacia la Defensoría del Pueblo, en el casco histórico.

En el sector de El Recreo (este), los militares pusieron camiones gigantes con los cuales formaron una barrera, bloqueando la autopista de ocho canales.

Desde el Paraíso, las Mercedes, los Dos Caminos y la Florida, son algunas de las zonas desde donde reportaron los usuarios en Twitter que se dirigieron al punto de encuentro en el municipio Chacao.

Medios capitalitos reseñaron el bloqueo de la Francisco Fajardo a la altura de Santa Fe en horas de la mañana.

Diputados, dirigentes y seguidores de la oposición marcharon este jueves 6 de abril, desde siete puntos de partida en la ciudad de Caracas. La coalición política indicó que el sitio de encuentro es el distribuidor Altamira.

La concentración que tuvo siete puntos de concentración tiene como punto final la autopista Francisco Fajardo. Los siete puntos de partida representan a cada magistrado de la Sala Constitucional integrada por siete funcionarios.

Santa Fe: Magistrado Calixto Ortega, Caurimare: Magistrado Juan José Mendoza, Parque Cristal: Magistrado Arcadio Delgado, Santa Mónica: Magistrada Carmen Zuleta, Parque Caracas: Magistrado Luis Damiani, Los Cedros: Magistrada Lourdes Suarez y Multiplaza Paraíso: Maykel Moreno.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com